Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 105.º dia do conflito

A guerra entrou esta quarta-feira no 105.º dia. Durante as últimas horas, o Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que a Rússia continua a tentar atacar Severodonetsk, mas a Ucrânia está a resistir.

Nas últimas 24 horas é “improvável” que “qualquer um dos lados tenha ganhado terreno significativo”. Ao contrário do que acontece em Severodonetsk, na região de Kherson, as forças ucranianas obtiveram recentemente algum sucesso através de contra-ataques, incluindo “a recuperação de uma posição na margem leste do rio Ingulets”.

