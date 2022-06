Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira nove pessoas, na sequência da operação “Fim de Festa”, que investiga o homicídio que teve lugar nos festejos do título do FC Porto a 8 de maio. Segundo a CNN Portugal e a Sic Notícias, um dos detidos é Marco “Orelhas”, o número dois da claque Superdragões.

Em comunicado, a PJ refere que “através da Diretoria do Norte, pelas 07:00 de hoje, desencadeou uma vasta operação policial com vista a dar cumprimento a 13 (treze) mandados de busca domiciliária e 9 (nove) de detenção fora de flagrante delito, emitidos pelo Ministério Público do DIAP do Porto, visando um conjunto de indivíduos sobre os quais recaem suspeitas de coautoria do homicídio qualificado ocorrido na madrugada do dia 08.05.2022, na cidade do Porto”.

Os detidos têm entre os 20 e os 42 anos, sendo que alguns têm “vastos antecedentes criminais pela prática de crimes violentos”. Vão agora “ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.

A investigação desenvolvida pela PJ permitiu, “no espaço de um mês, recolher indícios de que os suspeitos ora detidos, atuaram em conjugação de esforços nas agressões que provocaram a morte do jovem na referida data, estando, por isso, todos indiciados da coautoria nesse crime”.

A PJ refere que das buscas realizadas, “as quais contaram com o apoio do Corpo de Intervenção da PSP do Porto, resultou a apreensão de relevantes elementos probatórios, os quais irão ser agora devidamente processados”.