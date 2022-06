Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O conselheiro do autarca de Mariupol, Petro Andriushchenko, afirmou esta quarta-feira que a cidade estava com falta de medicamentos e médicos.

“Apesar das imagens bonitas dos propagandistas, há uma falta catastrófica de médicos na cidade”, afirmou o conselheiro do autarca. “Eles [as tropas russas] já começaram a ‘persuadir’ profissionais reformados com mais de 80 anos a voltar.”

A publicação de Petro Andriushchenko no Telegram foi acompanhada de uma fotografia com a lista de médicos do hospital n.º3 de Mariupol.

Estamos a falar de médicos gerais, sem mencionar a falta de profissionais de saúde especializados”, afirmou ainda.

“Com os serviços médicos nestas condições, qualquer doença infecciosa vai tornar-se numa epidemia mortal.”

Apesar da falta de medicamentos, segundo o conselheiro do autarca, foi oferecida aos residentes de Mariupol a hipótese de “esperarem” ou de se deslocarem para Donetsk.