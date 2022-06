O diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira que já se confirmaram mais de mil casos de monkeypox, em 29 países, não endémicos, e avisou que em algumas zonas já há transmissão comunitária.

“Não há informação de qualquer morte nesses países, mas sim de muitos casos, não só entre homens que mantêm sexo com homens, mas também casos de transmissão comunitária e de mulheres infetadas“, sublinhou Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

O responsável da OMS mostrou preocupação com a propagação do vírus a grupos vulneráveis, como crianças e grávidas. O diretor-geral da OMS pediu aos países que façam todos os esforços necessários para identificar todos os casos e contactos, com o objetivo de controlar o surto e impedir uma maior difusão do vírus.

Tedros Ghebreyesus recordou que durante todo este ano se registaram 1.400 casos suspeitos em África e 66 mortes e lamentou que a comunidade internacional só tenha prestado atenção ao vírus quando começou a afetar países ricos.

“Este vírus esteve a circular e a matar pessoas em África durante décadas, sem que a comunidade internacional lhe tenha prestado atenção, mas é preciso prestar atenção sanitária a estas zonas e acesso às ferramentas para poderem proteger-se”, acrescentou o diretor-geral da OMS, para insistir que o organismo não defende uma vacinação massiva para aqueles que não precisam.

Em Portugal, foram notificados 191 casos, segundo a Direção-Geral da Saúde.