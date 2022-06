O Portugal Renascentista que se mostra no Louvre

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nuno Gonçalves, Francisco Henriques, Frei Carlos, Gregório Lopes, Jorge Afonso, Cristóvão de Figueiredo são os grandes pintores do Renascimento que o Museu Nacional de Arte Antiga expõe no Louvre, em Paris, de 10 de junho a 10 de setembro. Três meses para França, a Europa e o mundo descobrirem o que de melhor se fez no nosso país em termos de pintura durante toda a primeira metade do século XVI. Mas é um quadro anónimo, chamado “Inferno”, que coloca no maior museu francês a grande originalidade da arte feita no tempo das Descobertas.

De Lisboa para Paris foram 15 telas de deslumbre realizadas durante os reinados de D. Manuel (1495-1521) e D. João III (1521-1557), são trabalhos feitos no seio da corte, encomendas reais na sua maioria, que retratam uma realidade religiosa mas também de abundância e de perícia artística para a qual jogam em escala intensa as influências culturais chegadas de Itália e da Flandres, da Alemanha também, com apontamentos curiosos de um quotidiano onde as riquezas vindas de fora mostram o diálogo crescente entre a capital portuguesa e as terras da Índia, do Brasil e de África.

Um momento de Ouro para o país e para o Continente que encontra a globalização a nível comercial pela primeira vez através das rotas milionárias dos portugueses, qualquer coisa que o rei, sobretudo, D. Manuel, vai querer exibir como estandarte de uma arte e de uma cultura unas e suas a um mundo já sedento de novidades.