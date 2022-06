Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Cancelo foi o espelho dos múltiplos estados de espírito que uma equipa, um clube e uma legião de adeptos viveram na tarde de 22 de maio, hora de todas as decisões na Premier League com todos os olhos centrados no Etihad Stadium onde o Manchester City recebia o Aston Villa a uma vitória de mais um título.

O português começou motivado com o momento, viu imperar a ansiedade após o primeiro golo do conjunto de Birmingham, andou à beira do desespero quando Coutinho fez o 2-0, ficou eufórico com a reviravolta assinada com três golos em menos de seis minutos, andou radiante após o apito final e a confirmação do quarto Campeonato em cinco anos para os citizens. Teve depois vários momentos distintos na festa, do consolo a Zinchenko às fotografias com os compatriotas Rúben Dias e Bernardo Silva, passando pelas habituais imagens com o troféu na mão ou pelas brincadeiras no palco da consagração com Grealish.

No entanto, essa história não ficou por aí. E a outra história da festa é agora conhecida pela voz de Lauren Hoyle, mãe de um adepto de dez anos com autismo, Ollie Gordon, salvo pelo português na festa.

Uma família de Bideford agradeceu à João Cancelo, depois que ele protegeu seu filho, Ollie Gordon (10) – que tem autismo, dispraxia e outras condições de coordenação motora – após a invasão de campo da torcida do #ManCity na vitória do título da #PL… pic.twitter.com/H7SONB998N — City Xtra Português (@City_XtraPT) June 6, 2022

“O Ollie saiu disparado a correr [no final do jogo]. Tem autismo e não tem noção dos perigos, por isso ficou entusiasmado e começou a correr. Ele costuma ir muitas vezes ao estádio com o pai. Estava a ver o jogo pela televisão e vi o Lee [o pai] a correr pelo campo mas não vi o Ollie. Entrei em pânico. O guarda-redes do Aston Villa é atingido uns centímetros ao lado, pode ver-se nos vídeos. Assustou-o um pouco e, ao ver o Cancelo, correu na sua direção”, começou por explicar a mãe em declarações ao Manchester Evening News.

“Depois, o Cancelo puxou-o e envolveu-o num abraço. Beijou-lhe a testa e afastou as pessoas. Foi bastante rápido mas as pessoas estavam a empurrar-se umas às outras. O meu filho estava aterrorizado. Não pode estar sozinho, tem de estar supervisionado. Se não fosse pelo Cancelo, que não só o abraçou, mas também ficou com ele até ao pai chegar, poderia ter sido uma história totalmente diferente. Aquele homem devia estar a celebrar aos gritos pelo título mas ao invés decidiu parar e cuidar de um pequeno rapaz. Ele próprio estava a ser empurrado e naquele momento o que esperarias era que tentasse sair do campo. Mas não, ele parou por completo para ajudar um miúdo com o qual não tem qualquer ligação. Provavelmente não vê isto como grande coisa, mas ele teria sido esmagado caso contrário”, prosseguiu.

"He completely stopped to look after this little boy who he has no connection to. He probably won’t see it as a big deal, he would have been trampled if not." Happy to help Ollie and his family share this story of Joao Cancelo being brilliant 👏 #mcfchttps://t.co/ptsg0RjlnQ — Joe Bray (@_joebray) June 5, 2022

“Era o seu segundo jogador preferido, agora é certamente o primeiro. Não há palavras para lhe agradecer. Ele provavelmente nem sabe o quão importante foi. Até o Ollie diz ‘Podia ter morrido naquele dia’. É verdade, podia ter morrido. Olhando às pessoas que estavam à sua volta, não teria a mínima chance. Do fundo dos nossos corações, não há palavras para agradecer-lhe pelo que fez. Não consigo imaginar o que podia ter acontecido. Beijou-lhe a testa e tranquilizou-o. Como mãe, a uns 1.000 quilómetros sem poder fazer nada… O coração parou quando vi o pai dele correr pelo campo. O pai dele disse o mesmo ‘Como vais encontrar um miúdo de pouco mais de um metro no meio de grandalhões a correr e a gritar?’. Por um minuto tudo parou. Assim que esticou os braços para ir ter com o pai, o Cancelo empurrou um tipo para abrir caminho. Depois disso foi à sua vida, não tivemos chances de lhe agradecer, de expressar a nossa gratidão pelo que fez. Somos um país tão rápido a ir para os jornais reclamar sobre tudo mas nunca destacamos as coisas boas. Temos de reconhecer este tipo de atos”, acrescentou Lauren Hoyle.