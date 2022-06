Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Instituto da Segurança Social (ISS) deu indicações para a redução do número de beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC). Segundo a edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias, a ordem foi dada a 20 de maio aos diretores da Segurança Social de todo o país, e determina a redução do número de beneficiários de 120 mil para 90 mil.

Segundo fonte oficial do Governo, citada pelo JN, há atualmente 110 mil pessoas que cumprem os requisitos para beneficiar do programa, de acordo com a avaliação mais recente. No entanto, há várias famílias em situação de carência em lista de espera para receber os cabazes alimentares, segundo relatos dos técnicos.

No ofício a que o JN teve acesso, e que determina o corte, o ISS justifica a ordem com a “evolução favorável da situação epidemiológica” no país e a “progressiva normalidade em geral”. O objetivo do Executivo será regressar ao número de beneficiários do programa que exitia antes da pandemia, e que rondava os 30 mil.

O diário refere ainda que os cabazes estão cada vez mais vazios. Dos 21 alimentos que integram o cabaz, as famílias receberam oito em maio.