O rapper norte-americano Snoop Dog partilhou, esta quarta-feira, o vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa a cumprimentar vários jovens de forma vigorosa durante a edição da iniciativa Desportistas no Palácio de Belém, a 3 de dezembro de 2019. Imagens que se tornaram virais na altura e que foram agora recuperadas.

“Get the fuck out of here“, é possível ouvir-se no vídeo partilhado pelo músico. Em tradução livre para português, e recorrendo igualmente ao calão, significa “baza daqui“.

O vídeo foi capturado com recurso a um telemóvel e tudo aconteceu no final da edição da referida iniciativa presidencial. Pelas 23h30 desta quinta-feira, o vídeo partilhado pelo rapper da Califórnia contava com mais de 3.700 comentários. Muitos deles a perguntar se era o presidente dos EUA, Joe Biden, quem aparece nas imagens.

Famoso pelos seus apertos de mão, Marcelo tinha já ficado na história dos EUA quando, em 2018, cumprimentou o então Presidente norte-americano, DonaldTrump e puxou para si o líder dos EUA.