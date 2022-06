Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Candida Uderzo conseguiu renovar a carta aos 100 anos de idade, tornando-se, pelo menos, a terceira centenária em Itália, nos últimos anos, considerada apta para conduzir.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a italiana recebeu uma nova carta de condução, após passar no exame oftalmológico numa escola de condução na província de Vicenza, no norte de Itália.

Candida Uderzo afirmou que gosta de ter autonomia e de não ter de depender do seu filho para se deslocar. A italiana avançou ainda que a sua visão é tão boa que consegue ler o jornal sem precisar de óculos.

“Estou feliz com esta renovação e também me fará sentir um pouco mais livre”, avançou Uderzo ao Corriere della Sera. “Tenho sorte, tenho 100 anos de idade, e ser tão saudável é uma surpresa para mim também”.

Segundo a centenária, o segredo para a vitalidade passa por saber desfrutar da vida. Candida Uderzo ficou viúva aos 52 anos e considera que foi no exercício físico que encontrou uma forma de manter o seu corpo e mente jovens.

“Comecei a fazer longas caminhadas com amigos, e isso ajudou-me a lidar com a dor. Depois de me reformar, juntei-me a um grupo de caminhadas e não perdi um passeio desde então. Todos os domingos às seis da manhã estou pronta para ir”.

A população centenária italiana está entre as mais altas da Europa e, de acordo com dados divulgados no início de maio pelo Istat, a agência italiana de estatísticas, citada pelo The Guardian, o país tem 20.456 centenários, não se sabendo quantos ainda conduzem.

As cartas de condução para os maiores de 80 anos são renovadas de dois em dois anos. Os condutores têm de fornecer um certificado médico para garantir que estão física e mentalmente aptos.

Um homem na Sicília que fez 100 anos no ano passado celebrou a renovação da sua carta de condução ao comprar um carro novo, dizendo à imprensa local que nunca tinha tido um acidente na sua vida.