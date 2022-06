Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem está a pensar mudar de vida e ir trabalhar e viver para outra cidade deverá consultar primeiro esta lista. Segundo a ECA International, Hong Kong é a cidade mais cara do mundo para viver. A empresa de mobilidade divulgou a sua lista anual das cidades mais caras do mundo e, no top três, seguem-se Nova Iorque e Genebra.

Esta lista foca-se em pessoas que estão a viver e trabalhar fora do seu país de origem e tem por base critérios como os preços dos produtos domésticos (por exemplo, o leite e o óleo), mas também os valores das rendas, os serviços e transportes públicos, o valor da moeda local e ainda a taxa de inflação. No site da empresa é possível ver a comparação dos preços de produtos como um café, tomates, óleo de culinária, gasolina e leite em quatro cidades: Hong Kong, Nova Iorque, Londres e Sidney. A primeira tem sempre os valores mais elevados.

O ranking das 10 cidades mais caras do mundo, segundo a ECA International, é:

Hong Kong Nova Iorque

3. Genebra

4. Londres

5. Tóquio

6. Tel Aviv

7. Zurique

8. Xangai

9. Guangzhou

10. Seul

Hong Kong está no topo pelo terceiro ano consecutivo e vale a pena destacar que são cinco as cidades asiáticas no top 10 (Hong Kong, Tóquio, Xangai, Guangzhou e Seul). Contando também com o Médio Oriente, há que acrescentar Tel Aviv à lista.

Como a 11ª cidade mais cara do mundo está San Francisco (EUA), seguindo-se Shenzhen (China), Singapura, Pequim e Jerusalém. Só em 16º lugar regressamos à Europa com a suiça Berna. Depois mais uma cidade asiática, Yokohama (Japão), e mais duas capitais europeias, Copenhaga (Dinamarca) e Oslo (Noruega). O top 20 fecha com Taipei (Taiwan).

Alguns destinos bem conhecidos vão caindo na lista com o passar dos anos. Segundo a análise da CNN, Paris saiu do top 30, mas Madrid e Roma também estão muito afastadas do topo. Lee Quane, diretor regional da ECA na Ásia explica num comunicado citado pelo mesmo meio, que as cidades da zona Euro sofreram uma queda no ranking 2022 porque a moeda única teve um pior desempenho do que o dólar ou a libra britânica ao longo do último ano. Aliás, além de Londres, as outras duas cidades europeias no top 10 são suiças. A guerra a Ucrânia também teve um reflexo nesta lista. As sanções à Rússia afetaram as cidades. Moscovo ocupa o 62º lugar e S. Petersburgo o 147º.

A empresa de pesquisa e análise Economist Intelligence Unit, sediada em Londres, também divulgou em dezembro de 2021 a sua própria lista das cidades mais caras do mundo. Tel Aviv ficou com o primeiro lugar e o segundo foi dividido entre Paris e Singapura, seguia-se Zurique e depois Hong Kong. Contudo, importa lembrar que este ranking foi feito antes da guerra na Ucrânia, numa fase diferente da pandemia de Covid-19. Embora siga os mesmos critérios da primeira lista, tem por base o dólar americano.