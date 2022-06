As Forças Armadas portuguesas encerraram esta quinta-feira uma ação de formação em matéria de socorro em situação de combate e emergência hospitalar a 67 elementos da saúde militar da Guiné-Bissau, disse à Lusa o coronel Quinhene Na Ntote.

O chefe da divisão da Saúde Militar da Guiné-Bissau explicou que a ação de formação, ministrada por seis militares portugueses, decorreu durante 21 dias, no quartel do Estado-Maior do Exército guineense, situado no bairro da Santa Luzia.

O responsável militar guineense indicou que os formandos receberam competências para dar assistência aos sinistrados ou feridos em situação de combate bem como atendimento de emergência a qualquer pessoa que vá a um hospital militar.

Dos 67 elementos que receberam a formação, 15 foram capacitados para serem, posteriormente, formadores, afirmou o coronel Quinhine Na Ntote.

O militar guineense precisou que a ação de formação se enquadra no âmbito das “boas relações” existentes entre as Forças Armadas da Guiné-Bissau e de Portugal.