A cidade de Benahavis, no sul de Espanha, foi evacuada por causa de um incêndio de grandes dimensões que está a lavrar desde quarta-feira à tarde na região montanhosa de Sierra Bermeja. Três pessoas ficaram feridas no combate às chamas e 2.000 foram retiradas de casa por causa da aproximação do fogo.

O incêndio deflagrou na montanha de Pujerra, na Costa do Sol, especificou o Departamento de Incêndios Florestais de Andaluzia através das redes sociais. As altas temperaturas e o vento forte terão estado na origem do incêndio, admitem os bombeiros.

As três vítimas são bombeiros que sofreram queimaduras durante o combate ao incêndio. Um deles tem ferimentos em 25% do corpo e está a ser tratado no hospital em Málaga. Os outros dois têm queimaduras com “diferentes níveis de severidade”.

Duzentos bombeiros de Benahavis, 50 bombeiros de outros municípios da Costa do Sol e 100 militares estão a combater as chamas. Algumas das pessoas retiradas de Benahavis estão alojadas num acampamento preparado pelas autoridades, mas a maioria está em casa de familiares e amigos, especifica a Reuters.