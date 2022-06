O secretário-geral do PCP alertou esta quinta-feira, em Santarém, para a incapacidade do país em matéria de soberania alimentar e defendeu a necessidade de apoios aos agricultores, tendo em conta o agravamento dos custos dos fatores de produção.

Jerónimo de Sousa visitou esta quinta-feira a 58.ª Feira Nacional da Agricultura/68.ª Feira do Ribatejo, que decorre até domingo no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, sob o lema “Bem-Vindo ao Futuro”.

Sublinhando que se está a viver “um quadro excecional”, o líder comunista afirmou que a questão dos custos com os fatores de produção é “estratégica” e “de fundo”, pois “sem Portugal a produzir muito daquilo que necessita, naturalmente [o país tem] problemas de desenvolvimento económico e problemas sociais que podem surgir neste quadro”.

Referindo os “sérios problemas” colocados pelo desenvolvimento da situação internacional, Jerónimo de Sousa afirmou que “a questão de fundo não é só a questão dos cereais”, numa referência à “descoberta” da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, quanto às reservas de cereais no país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É a preocupação em relação à batata, à carne bovina, onde problemas idênticos se podem acrescentar, como uma condicionante muito preocupante que é a incapacidade de soberania alimentar que o nosso país precisa”, declarou.

Jerónimo de Sousa apontou o “aumento brutal dos preços” que recaem sobre os agricultores, como os custos com os fatores de produção, nomeadamente dos combustíveis e da energia, e a falta de medidas de apoio aos pequenos e médios agricultores.

O secretário-geral do Partido Comunista Português referiu o “avanço” em relação à eletricidade verde, com o Governo a regulamentar o acesso dos agricultores, conseguido graças à “persistência do PCP”, mas, mesmo assim, “com muita burocracia”.

Para Jerónimo de Sousa, não basta o “espanto” de que o país só tem reservas de trigo para cerca de um mês, salientando que todos aplaudem a ideia de produzir mais, mas, para isso, “são precisas medidas prévias”.

“Podemos ter mais reservas desde que se dê essa tal ajuda, de formação inclusive”, disse, salientando os “avanços” no setor, como o recurso a novas tecnologias, tema em destaque na edição deste ano da Feira da Agricultura.