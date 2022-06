Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A estimativa é da própria Comissão Europeia: para responder à transição energética nos transportes imposta pelas metas antipoluição, a Europa vai precisar, até 2030, de até 18 vezes mais lítio do que em 2020, número que dispara para 60 vezes mais até 2050. Contudo, a Europa não está apenas apostada em massificar os veículos eléctricos, quer igualmente deixar de ser refém do fornecimento de baterias, sem as quais não há carros eléctricos. O mercado é hoje controlado maioritariamente pela China e pela Coreia do Sul, com a Europa a perseguir a sua própria independência ou auto-suficiência neste domínio já em 2025. O problema é que essa meta pode ruir por causa de uma lei.

Segundo a Reuters, a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA, de European Chemicals Agency) quer que o carbonato, o cloreto e o hidróxido de lítio sejam classificados como substâncias perigosas para a saúde humana. Para cumprir tal intento, a ECHA enviou uma proposta à Comissão Europeia que, não querendo comentar, assumiu que o tópico está neste momento em cima da mesa e a ser avaliado por um comité, a quem os diferentes Estados-membros da União Europeia comunicam os seus pareceres.

Avança ainda a agência noticiosa que o grupo de trabalho que está a avaliar a proposta da ECHA vai reunir no início de Julho (dias 5 e 6), se bem que a decisão final acerca da classificação destas substâncias como nocivas para a saúde só deva ser tomada no final deste ano ou, até mesmo, no início de 2023.

Acontece que os alertas já dispararam, com um dos maiores produtores mundiais de lítio a avisar que, se o carbonato, o cloreto e o hidróxido de lítio passarem a ser incluídos na lista de substâncias perigosas, então muda tudo. Ou seja, o quadro regulatório afecto a estes compostos do lítio vai necessariamente “apertar” a malha inerente ao processamento, embalamento e armazenamento e tudo isso fará disparar os custos de tal forma que se tornará inviável produzir ou até mesmo reciclar baterias na Europa. O alerta foi dado pelo director financeiro da companhia americana Albemarle, Scott Tozier, que “ameaça” fechar a fábrica que possui na Alemanha, em Langelsheim, caso a proposta da ECHA leve a melhor.

A fábrica em causa, existente desde 1921, emprega 600 pessoas e responde por vendas na casa dos 500 milhões de dólares norte-americanos. “A Albemarle não seria mais capaz de importar a nossa principal matéria-prima, cloreto de lítio, colocando toda a operação de Langelsheim em risco de fecho,” escreveu Tozier. O mesmo acrescentou que a fábrica na Alemanha “não seria capaz de transformar materiais localmente e que qualquer matéria-prima com lítio da UE teria que ser exportada para fabricar cátodos”. E para que não restassem dúvidas do impacto que teria a classificação das substâncias acima referidas como perigosas, o director financeiro é peremptório ao antecipar que uma nova moldura regulatória (mais rígida) levaria a que a reciclagem de baterias e a produção de cátodos saíssem da UE, por uma questão de custos. Ora, a deslocalização obrigaria à importação e a tal meta de tornar a Europa menos dependente dos fornecedores dos países asiáticos para os principais minerais usados ​​em veículos eléctricos deixaria de ser exequível, argumenta Scott Tozier.

Resta aguardar pela decisão da Comissão Europeia, que terá de decidir o que é que, afinal, será mais perigoso…