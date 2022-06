Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Decathlon revelou a Magic Bike, que ainda é um protótipo, mas que se destina a testar a receptividade do público às soluções incluídas neste projecto. Simultaneamente, a rede internacional de lojas especializadas em artigos desportivos e de lazer caracteriza a Magic Bike como um concentrado de tecnologias e garante que será comercializada sob a marca B’Twin.

A nova bicicleta surge com um quadro aberto, com duas plataformas à frente e atrás para o transporte de objectos, sacos ou cadeiras de bebés. Esta solução não torna o modelo mais sexy ou desportivo, mas incrementa a versatilidade e o carácter prático. Neste capítulo surge a iluminação, potente à frente graças a uma tira de LED, que marca igualmente presença no guarda-lamas traseiro e nos punhos do guiador.

Em matéria de soluções incorporadas na bicicleta da Decathlon, a Magic Bike começa por oferecer um sistema de travagem misto, com uma só manete de travão a accionar simultaneamente a roda da frente e a traseira, distribuindo 60% de potência de travagem na primeira e 40% na segunda. A empresa não divulgou as especificações técnicas da bicicleta, mas pelas fotos tudo indica que o motor está colocado em posição central, integrado no conjunto da pedaleira, com a transmissão à roda posterior a ser assegurada por correia dentada, em vez da tradicional corrente, que exige mais manutenção.

A bateria da Magic Bike está incorporada no quadro e inclui um carregador interno, facilitando as recargas 7 fotos

A bateria deverá garantir apoio eléctrico até 25 km/h, com capacidade para o realizar durante 30 km, 60 km ou 90 km, dependendo do modo de condução escolhido, do peso do condutor e do perfil do terreno. A velocidade e a reserva de energia podem ser controladas a partir do ecrã no centro do guiador.

A Magic Bike oferece ainda travões de discos nas duas rodas, um carregador instalado a bordo para facilitar as recargas da bateria e um descanso central para maior estabilidade durante o carregamento, apoio esse que fica bloqueado quando a bicicleta está parada, para impedir roubos. Interessante é ainda a solução encontrada para a bateria, que está dividida em três módulos independentes, facilitando a substituição em caso de avaria de um dos módulos ou até permitindo a venda parcial.

Resta aguardar que a Decathlon integre a Magic Bike na sua gama de bicicletas urbanas, altura em que finalmente se conhecerão as especificações definitivas, bem como o preço do modelo.