Mais 18 pessoas testaram positivo à infeção pelo vírus monkeypox, elevando os casos de varíola dos macacos em Portugal a 209. A mais recente atualização do surto identificado pela primeira vez a 5 de maio foi publicada esta quinta-feira no site oficial da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). A maioria das infeções continua a surgir em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões do Norte e Algarve. Todos as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.

Ainda na última quarta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que já se tinham confirmado mais de 1.000 casos de monkeypox em 29 países onde a doença não é endémica. E avisou também que em algumas zonas já há transmissão comunitária.

“Não há informação de qualquer morte nesses países, mas sim de muitos casos, não só entre homens que mantêm sexo com homens, mas também casos de transmissão comunitária e de mulheres infetadas“, sublinhou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) admitiu a possibilidade de se administrar uma vacina contra a varíola humana para “conter cadeias de transmissão”, mas “sempre medido o risco e o benefício” de usar as vacinas. Por enquanto, os casos de infeção registados em Portugal “não têm apresentado gravidade”, daí que o país não tenha adotado “uma estratégia agressiva de vacinação”.

“Vamos acompanhando a situação, vamos vendo a gravidade dos casos e vamos sempre medindo o risco e o benefício de utilizar estas vacinas, sempre com abertura suficiente. Se for necessário usaremos esta estratégia para tentar conter cadeias de transmissão“, disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa.

Um estudo publicado na semana passada por investigadores das autoridades de saúde portuguesas admitiu pela primeira vez que alguns dos casos de varíola dos macacos detetados em Portugal relacionados com a “presença em eventos específico””, como saunas usadas para encontros sexuais; viagens para o Brasil, Reino Unido e Espanha durante o período de incubação do vírus; e contactos com estrangeiros.

Mas “a maioria dos casos não fazia parte das cadeias de transmissão identificadas, nem estava vinculada a viagens ou contacto com pessoas sintomáticas ou com animais”. Cerca de metade (14) são 27 pessoas acompanhadas à luz deste estudo têm o sistema imunitário comprometido pelo facto de estarem infetadas pelo vírus da sida (VIH). A data mais precoce de início de sintomas apontada às autoridades de saúde é 29 de abril, seis dias antes do diagnóstico do primeiro caso em Portugal.