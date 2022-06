O município de Mogadouro iniciou a retirada das placas de amianto da cobertura de uma antiga escola localizada numa zona habitacional, onde futuramente pretende construir em centro de recursos educativos, disse esta quinta-feira à Lusa o presidente da câmara.

Esta operação está orçamentada em 20 mil euros e decidimos avançar com a retirada de mil metros quadrados de telhas de amianto porque consideramos que se tratava de um perigo para a saúde pública, pois o edifício está muito degradado. Este é o primeiro passo antes da demolição deste imóvel. Em nosso entender, esta operação [de retirada de amianto] já deveria ter sido efetuada há alguns anos”, explicou António Pimentel.

Segundo o autarca de Mogadouro, no distrito de Bragança, o imóvel estava obsoleto e será depois demolido para dar lugar a um centro de recursos educativos cujo projeto está a ser pensado, numa empreitada que ficará sempre acima de 1,5 milhões de euros.

“O espaço onde está construída esta antiga escola primária está bem localizado e por isso vamos avançar com um projeto para a criação do centro de recursos culturais e educativos, já que se encontra numa zona nobre da vila de Mogadouro”, vincou o autarca social-democrata.

António Pimentel explicou que estará “para breve” proceder à demolição completa do edifício, que foi construído nos finais da década de 70 do século passado e que se encontra em avançado estado de degradação há cerca de 15 anos.

“Para nós, este espaço está num lugar central onde pretendemos construir um Centro de Recursos Educativos, com várias valências de ensino, artes e ofícios, onde serão instalados vários ateliês destinados aos alunos do concelho”, concretizou o autarca.

Nos trabalhos de remoção da cobertura da antiga escola com mil metros quadros cobertos com telhas de amianto está empenhada uma empresa especializada, para cumprir todas as normas de segurança dado os perigos para a saúde pública.