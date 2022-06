Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O português Paulo Sousa já não é treinador do Flamengo. O anúncio oficial foi feito pelo clube carioca, na noite desta sexta-feira, através de uma mensagem publicada nas redes sociais.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional”, pode ler-se no comunicado. O técnico português será substituído por Mário Jorge, que liderava a equipa de sub-20 do Flamengo.

A decisão do Flamengo surgiu um dia depois da equipa ter perdido mais uma vez para o campeonato brasileiro, um resultado que deixou o “Mengão” em 14.º lugar, a um ponto da zona de descida, e debaixo de uma onda de críticas de adeptos e imprensa.

Após a partida frente ao Bragantino, Paulo Sousa garantiu, segundo a Lusa, que o seu foco continuava a ser tomar decisões para ganhar jogos. “Tudo aquilo que se comenta e se escreve, com todo respeito, é algo que não posso controlar. Daí o meu foco é, exclusivamente, analisar os meus rivais, passar com clareza os comportamentos dos nossos rivais à equipa e tomar decisões para ganhar jogos”, declarou.