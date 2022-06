Pussy Riot: um palco pela liberdade, custe o que custar

Alguns não só não quiseram ficar na fila, como também não quiseram ficar na plateia até ao final do espetáculo. Pelo canto do olho, vimos pelo menos quatro pessoas a abandonar a sala, talvez desconcertadas com o que se passava à sua frente. Numa encenação de sete atos, mais o encore, as Pussy Riot cuspiram um spoken word cortante para uma casa que estava a três quartos: língua russa a rasgar os ouvidos, berros que nos torturaram como os violinos de Penderecki no seu “Threnody to the Victims of Hiroshima”, legendas em brasileiro para nos guiar no frenesim das imagens projetadas, saxofone ácido, batida eletrónica a marcar o ritmo, ora desenfreado ora mecânico, fazendo-nos quase vomitar o desespero e a dor alheia que ali também tomámos como nossa – será que tomámos?

“Os europeus têm que perceber que todos nós precisamos de prescindir um pouco do nosso conforto para conseguirmos derrotar Putin”, comentava Polina, russa a viver no Porto há nove meses, já Masha dava autógrafos no bar. Ao contrário de quem saiu antecipadamente da sala, ela foi até à Casa da Música para encontrar algum conforto. Conforto na sua luta, na sua pátria, não naquela que vive sob o jugo do Kremlin, mas na que resiste. “Há pessoas neste momento na Rússia a serem presas só por darem um “like” em determinadas publicações nas redes sociais”, dizia-nos com o marido ao lado, Hamil, também ele artista como as Pussy Riot, também ele cancelado no seu próprio país.