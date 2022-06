Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um boletim noticioso da rádio russa Kommersant FM foi interrompido, esta quarta-feira, e passou o hino ucraniano e músicas anti-guerra, durante um ataque de hackers ao órgão noticioso russo, conta o Washington Post.

O repórter da BBC, Francis Scarr, deu o alerta no Twitter: “Estação de rádio russa Kommersant FM foi hackeada e está a gora a passar musicas ucranianas e anti-guerra”. Os ouvintes terão começado a ouvir, de repente, “Oh, the Red Viburnum in the Meadow”, uma música patriótica ucraniana além do hino nacional do país invadido pela Rússia.

Russian radio station Kommersant FM has been hacked and is currently playing Ukrainian and anti-war songs https://t.co/yo1dVL3mn4 — Francis Scarr (@francis_scarr) June 8, 2022

O ataque foi confirmado pelo diretor da rádio, Alexei Vorobyov, à agência russa Tass, revelando que os especialistas em cibersegurança estão a analisar a origem do mesmo. A estação pertence ao bilionário Alisher Usmanov um dos alvos das sanções do Ocidente devido à guerra – segundo o Guardian, Usmanov aguarda uma decisão da justiça para o levantamento das mesmas.

Várias instituições e órgãos de comunicação social estatais russos têm sido alvos de ataques online, naquilo que o próprio governo russo rotulou de onda de ataque “sem precedente”, cita o jornal norte-americano.

Também não é a primeira vez que um meio de comunicação estatal russo é usado para passar mensagens anti-guerra em direto. Logo no mês de março, poucos dias depois do início da invasão, a jornalista, Marina Ovsyannikova interrompeu um serviço noticioso no Canal 1 ao aparecer com um cartaz de protesto contra o conflito.