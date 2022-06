Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar de Elon Musk ter recentemente ameaçado travar a compra do Twitter por considerar que a empresa não lhe estava a facultar toda a informação exigida, a transação multimilionária deverá mesmo avançar, de acordo com novos dados conhecidos esta quarta-feira: a agência Reuters noticia que o Twitter deverá levar a cabo uma votação entre os acionistas sobre a compra da rede social por Musk no início de agosto e o The Washington Post avança que a empresa vai, ainda esta semana, fornecer a Elon Musk o conjunto de informações que o empresário procura para avançar com a compra.

Em causa está o pedido de Elon Musk para ter acesso a uma base de dados central do Twitter, que inclui todos os tweets publicados na rede social e a informação detalhada (mas sem dados confidenciais) sobre o utilizador que a fez, o dispositivo que foi usado, entre outros dados. Esta base de dados é fundamental para que Elon Musk possa avaliar o verdadeiro peso das contas falsas no universo do Twitter. Para Musk, que assinou um acordo para comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares, é essencial conhecer o universo de utilizadores reais da rede social, que se estima que seja inferior ao número de contas existentes devido à disseminação das contas falsas, uma vez que esse número é central para o modelo de negócio do Twitter, baseado na apresentação de anúncios aos utilizadores.

O acordo assinado por Musk obriga-o a avançar com a compra do Twitter a menos que se descubra que recebeu informações falsas sobre as operações da empresa. Os advogados de Musk acusam o Twitter de não fornecer estas informações e têm adiado a aquisição enquanto o empresário não tiver acesso às informações pormenorizadas sobre o peso das contas falsas no Twitter. A atual liderança da empresa considera que tudo parece não passar de uma estratégia de Elon Musk para protelar o acordo e, possivelmente, para negociar um preço mais baixo, diz o The Washington Post.

Contudo, o mesmo jornal confirma agora, citando uma fonte conhecedora das movimentações internas do Twitter, que a empresa está disposta a ceder à equipa de Elon Musk o acesso à base de dados — que atualmente já está ao dispor de um conjunto de empresas de análise de redes sociais, que pagam uma mensalidade para o acesso aos dados. Segundo o The Washington Post, esta base de dados poderá ser cedida a Musk ainda esta semana.

Ao mesmo tempo, dentro do Twitter já se antecipa que a compra da rede social por parte de Elon Musk estará para breve. De acordo com a Reuters, o principal conselheiro jurídico do Twitter, o advogadp Vijaya Gadde, comunicou esta quarta-feira numa reunião de funcionários da rede social que entre o final de julho e o início de agosto deverá ser realizada uma votação entre os acionistas para dar luz verde à transação.