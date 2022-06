Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um antigo funcionário do estado russo e conhecido ambientalista no país, Oleg Mitvol, foi detido esta semana na Rússia por ser suspeito de desviar mais de 15 milhões de dólares (14,2 milhões de euros) dos cofres do Estado.

A história, contada por vários meios russos, envolve um projeto de construção para um metro na Sibéria. Mitvol é suspeito de ter desviado fundos do governo para a sua empresa de construção e engenharia (a Krasnoyarsk Engineering and Construction Trust) que tinha o projeto em mãos, em 2019.

Alegadamente, a empresa que lidera só terá feito parte do trabalho de investigação de engenharia que lhe caberia fazer, apesar de ter sido paga por inteira pela autoridade regional de transportes. Além disso, diz a RBC, a documentação entregue pela empresa conteria informação “irrelevante e datada”, além de assinaturas supostamente falsificadas.

Mitvol, que é membro do partido ecologista Verdes russo e já foi autarca em Moscovo na década de 2000, tem 55 anos e foi detido no aeroporto de Moscovo Vnukovo International Airport. As informações obtidas pela imprensa russa junto dos assistentes do ex-governante apontam para que estivesse a preparar-se para viajar para o Dubai ou a Turquia.

Mitvol terá sido levado de Moscovo para a cidade de Krasnoyarsk, na Sibéria, onde ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento, pelo menos até 24 de julho. Se for considerado culpado, poderá enfrentar uma pena de até dez anos de prisão.

Mitvol foi dirigente do serviço de inspeção federal da Rússia para o uso de recursos naturais, entre 2004 e 2009, e autarca em Moscovo em 2009.