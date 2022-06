Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de semanas a registar novos picos de casos, a pandemia de Covid-19 regista uma “inversão da tendência”, com menos casos a registar esta semana do que na anterior. As boas notícias não chegam, no entanto, sozinhas: a incidência continua a ser “muito elevada” e as mortes a crescer.

Segundo o boletim semanal da Direção-Geral de Saúde divulgado esta sexta-feira, que diz respeito à semana de 31 de maio a 6 de junho, nesta semana conta-se um total de 158.534 casos (a maior parte deles na região de Lisboa e Vale do Tejo), menos 15.479 do que nos sete dias anteriores, o que corresponde a uma variação de menos 9% na incidência por um milhão de habitantes.

O índice de contágio, o R(t), situa-se abaixo do 1, na casa dos 0,98, o que indica uma “tendência decrescente”. E os internamentos também diminuíram: há menos 101, o que dá um total de 1991, e mais um nos cuidados intensivos, com 108 doentes nessa situação no total.

Ainda assim, e contrariando estas boas notícias, há esta semana 292 mortos por Covid-19, mais 68 mortos do que na semana anterior, o que se traduz numa variação de mais 30% por um milhão de habitantes. Além disso, a mortalidade por todas as causas está acima do esperado nesta época, o que significa que o excesso de mortalidade geral — “embora de reduzida magnitude” — estará “associado ao aumento da mortalidade específica por Covid-19”.

Quanto à distribuição dos novos casos por território, só Lisboa e Vale do Tejo e a Madeira registam uma tendência crescente: as restantes regiões estão a ter menos casos do que nas semanas anteriores.

Na síntese que acompanha o boletim, a DGS resume: “A epidemia de Covid-19 mantém uma incidência muito elevada, embora com inversão da tendência crescente que se vinha a observar nas últimas semanas”.

Embora as mortes por Covid estejam a aumentar, “o impacto na mortalidade geral mantém-se reduzido”. E, quanto à gravidade da doença, em que a linham BA.5 da variante Ómicron continua a ser “claramente dominante” no país, constata-se que diminuiu, “à semelhança do observado desde o início de 2022”.

Ainda assim, “deve ser mantida a vigilância da situação epidemiológica da Covid-19, recomendando-se o reforço das medidas de proteção individual e a vacinação de reforço, e aposta na consciencialização da população”, apela a DGS.