Ex-mulher de Hunter Biden sofreu por não ter "sangue Biden". Mas tinha uma relação afetuosa com o sogro

Kathleen Buhle, a primeira mulher de Hunter Biden — o único filho vivo de Joe Biden com Neilia Hunter –, temia ser excluída do clã Biden devido à recusa de proteção por parte dos Serviços Secretos norte-americanos quando o sogro era vice-presidente dos Estados Unidos. A revelação consta do livro If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction, and Healing, da sua autoria, e que chega às bancas norte-americanas na próxima semana. A revista People e o The Guardian já tiveram acesso a um excerto e a um exemplar, respetivamente.

Joe Biden mostrou ser um sogro carinhoso logo quando a cumprimentou pela primeira vez: colocou “as suas mãos nas minhas bochechas e olhou-me nos olhos, o seu nariz quase a tocar no meu”. A ternura não ficou por aqui e o então senador de Delaware esclareceu a Kathleen:

Querida, o meu menino diz-me que te ama, o que significa que eu também te amo. Entendes? Eu amo-te.”

Além de uma boa primeira impressão, Biden — “o sol em torno do qual todos [família] giram” — apresentava a então nora “como filha” em todos os lugares onde se deslocavam.

O novo livro não apresenta apenas momentos familiares enternecedores. Buhle aborda igualmente uma reunião com um agente dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, pouco tempo antes de Joe Biden se tornar vice-presidente de Barack Obama, em janeiro de 2009. O funcionário revelou que “Hunter e as meninas teriam um elemento atribuído. Dois agentes com eles 24 horas por dia”. Kathleen só seria “incluída em qualquer plano” se houvesse “qualquer tipo de emergência”.

De repente, senti-me envergonhada. Eu sabia que os Serviços Secretos fariam parte desta nova vida, mas não sabia como. Isto [o que acabara de acontecer] significava que eu era menos importante do que o meu marido e as minhas filhas? O que eu ouvi nas suas palavras: eu não era verdadeiramente uma Biden.”

Ainda pediu ao marido que renunciasse à proteção dos Serviços Secretos, “mas ele estava inabalável“. “Kathleen, sempre foi assim. Não é pessoal. As noras nunca tiveram proteção“, respondeu-lhe Hunter.