O FBI prendeu, esta quinta-feira, o principal candidato republicano a governador do Michigan, Ryan Kelley, por participação no ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021. O político, avança a BBC, foi detido em casa em Allendale durante a madrugada e está acusado de entrar ilegalmente no Capitólio, de conduta desordeira e de participar em atos de violência contra propriedade.

Uma declaração apresentada ao tribunal federal de Washington revela que o FBI recebeu pelo menos quatro pistas que colocavam Kelley no ataque ao Capitólio – todas elas incluíam fotografias de um homem que parecia ser o político republicano, avança a BBC. A investigação recorreu, então, a fotografias e vídeos publicados nas redes sociais no dia do ataque para traçar uma linha dos movimentos do candidato a governador. É nessas imagens em que aparece, entre outros momentos, entre uma multidão que está a agredir e a empurrar policias.

No ano passado, Kelly assumiu ter estado em Washington DC a 6 de janeiro de 2021, mas garantiu “que não se envolveu em nenhuma atividade ilegal”. Agente imobiliário e fundador do Conselho Patriota dos EUA, de extrema direita, o político liderava as intenções de voto para as primárias de 2 de agosto.

Esta detenção aconteceu no mesmo dia em que após quase um ano de investigação, a comissão de investigação apresenta as suas primeiras conclusões às 20h00 locais (01h00, hora de Lisboa).

A comissão prometeu revelar como o caos daquele dia “foi resultado de uma campanha coordenada para negar o resultado das eleições presidenciais de 2020 e impedir a transferência do poder de Donald Trump para Joe Biden”.

A 6 de janeiro de 2021, milhares de apoiantes do ex-Presidente republicano reuniram-se em Washington num comício para denunciar o resultado da eleição de 2020, de que Trump saiu derrotado. O protesto acabou com a invasão da sede do Congresso dos Estados Unidos.