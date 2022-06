Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ferrari anunciou a entrada na concepção e produção de veículos eléctricos alimentados por bateria. E como sempre acontece na marca italiana, o objectivo é continuar na liderança, mesmo numa tecnologia que ainda não controla e onde está a dar os primeiros passos. Para isso, nada de adaptar linhas de produção antigas, projectadas para modelos exclusivamente com motores de combustão, mas sim conceber instalações novas e optimizadas para acolher baterias, juntando-lhes ainda um centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D) para garantir que se mantém na crista da onda.

O novo projecto, que inclui uma terceira linha de produção destinada a produzir os modelos eléctricos e híbridos plug-in da marca, será apresentado a 16 de Junho, ocasião em que o CEO da marca, Benedetto Vigna, irá revelar a estratégia do construtor para os próximos quatro anos, de acordo com a Automotive News. De recordar que Vigna foi contratado especificamente para assegurar a transição dos nobres motores de combustão, com oito e 12 cilindros, para os motores eléctricos, com um roncar (muito) menos atraente, mas potência de sobra.

De salientar que, apesar da transição dos combustíveis fósseis para a electricidade, para a administração da Ferrari é fundamental que permaneçam inalteradas as elevadas margens de lucro a que a marca do Cavallino Rampante habituou os accionistas. Mas o simples facto de se começar a falar da electrificação da marca, sem que se conheça a estratégia total, levou já a que o valor das acções caísse 22% este ano.

A Ferrari já lançou os SF90 Stradale, 296 GTB e 296 GTS, os primeiros a recorrer a um conjunto híbrido plug-in, e vai lançar ainda em 2022 o seu primeiro modelo com quatro portas e outros tantos lugares, o SUV Purosangue. O primeiro Ferrari 100% eléctrico chegará ao mercado em 2025, fruto de um investimento superior a 500 milhões de euros na nova linha de montagem e centro de I&D.