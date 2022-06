Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A má fortuna editorial dos grandes cientistas sociais portugueses — em que Orlando Ribeiro (1911-97) sem dúvida se inclui —, de tão dispersiva e incongruente, merece todo um estudo de caso a haver, ao mesmo tempo que é índice seguro e forte de quanto o meio editorial que temos (sem editoras académicas com larga tradição, dinâmicas e robustas, e com uma casa editorial pública que não pode acudir a tudo e todos, e nem sempre acerta na prioridade) está longe de ajudar o país a pensar e a pensar-se panoramicamente.

Não encontro outra explicação para que estes Cadernos de Campo: Angola 1966-69 apareçam 25 anos após a morte do geógrafo e escritor, e cinco depois de a Fundação Calouste Gulbenkian ter lançado Mestres, Colegas, Discípulos, 1029 páginas de dispersos em dois volumes, que então comentámos. Outros trabalhos de fôlego e originalidade, como A Ilha do Fogo e as suas Erupções, relançado em 1998 pela Comissão dos Descobrimentos — e que é um soberbo, indisputável tratado sobre todo o arquipélago de Cabo Verde —, não voltaram a imprimir-se condignamente (a edição de 2015 é só o fac-símile da primeira, de 1954), e até para o hiperclássico Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico foi preciso aceitar com bonomia o voluntarismo da discreta chancela Terra Livre…

Não é a primeira vez que a editora Húmus se associa à recuperação, estudo e edição dos cadernos de campo de Orlando Ribeiro. Já o havia feito em 2010, com os de Guiné 1947, e em 2013, com os de Moçambique 1960-63. Nove anos depois repõe agora os das incursões angolanas deste geógrafo observador experimentado, que em dois períodos cruciais — o do pós-guerra mundial e o do conflito armado dito descolonizador ou independentista — a Administração central e colonial entendeu contratar, convencida, decerto, de que com essas missões científicas ficaria mais qualificada para direccionar bem o impulso desenvolvimentista que haveria de marcar os anos que antecederam 1975, a delapidação generalizada do novo país imposta por 17 anos de guerra civil fraticida e o domínio actual de uma oligarquia político-militar sobre um território muito vasto e socialmente muito desigual, para não dizer que é hoje mais desigual do que nunca.

“A partir de 1946, — escreve Cláudia Castelo, — Orlando Ribeiro teve acesso privilegiado e meios abundantes para trabalhar em diversas colónias portuguesas porque não punha em causa a existência do império, antes queria contribuir para a sua defesa e desenvolvimento” (p. 19). Sarmento considera “muito interessante” (p. 21; v. tb. pp. 85-87) ler em diálogo os cadernos de campo e A Colonização de Angola e o seu Fracasso, um livro póstumo (2009; 20142), tanto mais que “as suas ligações pessoais, familiares e académicas eram bastante fortes e presentes” (p. 22), mas também considera “fascinante” o cruzamento sistemático e detalhado desses materiais com a informação dos “relatórios das missões, documentos confidenciais que eram enviados à Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar, pelos chefes de missão, no término de cada campanha anual” (p. 28), um trabalho que, diz, está em curso e um dia será publicado. Num desses documentos, Ribeiro admitia “corajosamente”, em 1949, “atraso na investigação colonial”, num país em que a tradição científica “é uma destas flores de retórica” (p. 38). Em 1956 reclamava à Junta de Investigações do Ultramar que “Angola e Moçambique deixem de ser, pelo menos para os geógrafos portugueses, a terra incógnita que tem sido até hoje” (p. 42). E em 1969 escrevia que “nos estudos subsidiados pela Junta de Investigações do Ultramar, manda a justiça que se diga que são grandes as facilidades e generosa a retribuição” (p. 50), ainda que, sobretudo desde 1964, as verbas recebidas sejam bastante inferiores às solicitadas (v. quadro 2, p. 51). Tudo isto correndo a par de “uma agenda preenchidíssima na universidade, e muito trabalho de campo em Portugal” (p. 55), exibindo notórias vocação científica e motivação patriótica. As viagens de 1962 e 1963 foram feitas, logo desde Lisboa, com o geógrafo tropicalista francês Pierre Gourou (1900-99), e todas tiveram participação de outros destacados investigadores, de Jorge e Margot Dias a Idílio do Amaral, de Raquel Soeiro de Brito a Manuel Viegas Guerreiro e Jorge Gaspar, entre outros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR



Título: Cadernos de Campo: Angola 1960-69

Autores: Orlando Ribeiro e João Sarmento

Introdução: Cláudia Castelo

Editor: Húmus

Páginas: 432

Finalmente — mas meio século depois —, algo parece estar a mudar na revisitação historiográfica do colonialismo português, mantido num limbo de mitos ou preconceitos políticos favorável a uma interpretação de puro imobilismo.

A parte II do livro, “Orlando Ribeiro em Angola”, contextualiza a parte III, que é a reprodução fac-similada e a transcrição do caderno de campo n.º 53 do geógrafo (pp. 111-354), que regista as suas cinco viagens em Angola na década de 1960 (e que ele, em vão, quis prolongar em 1970 e 1973; v. pp. 83, 85). Foram viagens breves, de um a dois meses, coincidindo com férias no ensino universitário, avançando numa cobertura cada vez maior mas que não foi além da metade ocidental do extensíssimo território, como clarificam os mapas-síntese da pp. 90 e 97. A saúde precária do chefe de missão inviabilizou a campanha prevista para o verão de 1965, e o alcance geográfico das inquirições também foi, aqui e ali, condicionado pela dita guerra colonial. Apesar do ágil cruzamento de fontes, a reconstituição dos itinerários nem sempre foi possível (p. 54). Em contrapartida, Sarmento conseguiu mapear os lugares onde Ribeiro fez fotografias e slides na campanha de 1960, o que, aliás, lhe permitiu fixar a passagem do geógrafo por um lugar ou outro, ou datá-la com precisão.

As 22 fotografias feitas na muralha de Leo em 1962 — um elevado número de registos imagéticos, “nada comum no geógrafo” — indiciam que “esta construção deve ter impressionado bastante Orlando Ribeiro, num tempo em que os rolos fotográficos eram material precioso e as revelações dispendiosas” (p. 68), e o mesmo sucedeu certamente com a monumental escarpa da Tundevala (Huíla) — motivo fotográfico escolhido para a capa deste livro —, onde o geógrafo “passou em cinco das suas seis visitas a Angola” (p. 80). É pena que João Sarmento não tenha explorado mais o arquivo fotográfico Orlando Ribeiro no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, pois estas 50 fotografias aqui reproduzidas são uma mostra mínima dum diário imagético que é seguramente registo documental de primeira grandeza e um dos tópicos essenciais do método geográfico. (Suzanne Daveau, aliás, diria certa vez que “quando Orlando Ribeiro saía para o campo, a Leica era tão importante como as botas ou os óculos. Ele não via nada sem eles e, sem as fotografias, nós veríamos muito menos de tudo o que ele viu. Quando começava a preparar mais um trabalho, o Orlando ia logo buscar a Leica. Ele sabia que a fotografia é um documento que perdura, que amplia a paisagem, que nos permite voltar a olhar com outro tempo, a partir da sala da nossa casa.”)

É talvez o único senão a apontar numa edição preparada com exemplar aprumo formal e riqueza documental, glossário e índice toponímico. A transcrição do caderno é apoiada por notas informativas atentas, que tanto esclarecem figuras referidas, episódios vividos pelas missões, dados geográficos, antropológicos ou linguísticos — Sarmento admitindo que a abrangência científica do autor lhe trouxe “problemas redobrados na leitura dos cadernos” (p. 87) —, como apontam aos leitores uma bibliografia variada e actualizada.

Naturalista e humanista em partes iguais, Orlando Ribeiro destaca a complexa civilização agrária dos ovimbundo e elege os Bochimanes como “povos relíquias do mais antigo modo de vida, destituídos de bens materiais mas engenhosos e doces e de uma atraente finura humana” (cit pp. 88-89). O modo com os naturais eram — ou podiam ter sido — tratados não lhe passou despercebido, quando anota que “um técnico do colonato emprega o cavalo-marinho, que vimos pousado no banco da carrinha” (p. 122), “os soldados acometem as mulheres nas lavras, sempre são desculpados pelos superiores porque a essa hora estão de serviço…” (p. 293), ou reporta “castigos corporais aplicados pelos patrões ou recebidos na administração” (p. 346). Em Catofe depara-se com colonos açorianos, que criam vacas, fabricam manteiga numa cooperativa e festejam o Espírito Santo (pp. 190, 143, 145). Em Chibia, a 1460 m de altitude, observa um velho colonato de famílias madeirenses (p. 158). Em Cela depara-se com alentejanos desesperados com a administração local (pp. 193-95), e em Palanca avista um colonato de transmontanos e madeirenses que o caminho-de-ferro atraiu até ali (pp. 228, 230). Regista culturas, modos e alfaias agrícolas, hábitos alimentares, formas de habitar e divisão sexual do trabalho. Desenha planos urbanos, sistemas de rega e estruturas geomorfológicas. Surpreende-se com mudanças bruscas na paisagem. Amiúde anota palavras nativas e as suas correspondentes portuguesas. “A senzala católica tem mais casas de pau a pique; a protestante casas de adobe e pomar de laranjeiras, mamoeiro, nespereira, etc.” (p. 209). Em Benguela, “cidade de planta regular e praças múltiplas, ruas de casas baixas com grandes quintais, sombreadas de árvores antigas”, passa por “bairro pobre com convívio de todas as raças” (p. 219). Alhures vê Bochimanes que “andam pedindo esmola aos pretos” (p. 254). A vida nos colonatos está pejada de contrariedades: “haverá umas 300 famílias, 50 saberão ler” (p. 280); “o veterinário disse-lhe “isso passa-lhe”; efectivamente passou-lhe com a morte” (p. 278); “ainda tem os sapatos, [que] trouxe do Porto” (p. 276); “Cela: os colonos “mostrados” não se mostram entusiasmados, que farão os outros!” (p. 345).

Há coisas boas: “O administrador veio de Caala logo depois do terrorismo, não anda armado e confia na lealdade, entendendo que se deve correr esse risco. Homem de meia-idade, de São Vicente, Cabo Verde, tolerante e compreensivo” (pp. 293-94). Outras, assim-assim: ‘Homem de Carrazeda de Ansiães, 9 anos em África, 4 desempregado, passou fome, aqui está há 4 anos, alcunha cachimbeia (homem bom de bigode). “O branco é que faz o preto'” (p. 322). Outras ainda, e muito más: “Logo a seguir ao desencadear do terrorismo, no bar de um hotel, estavam uns brancos armados a beber. Um lembrou-se que os pretos os podiam envenenar. Outro alvitrou que podiam facilmente evitá-lo. Desceram aos baixos onde os criados dormiam enrolados nas mantas e chacinaram-nos a tiro” (p. 320; contado por um regente agrícola). Ou: “Cacuso [Malanje, Agosto de 1969] — povoação pequena da beira da estrada: bar para brancos completamente separados da taberna para pretos, com jogo de matraquilhos. Como em Portugal há também taberna e bar: o facto é que aqui a segregação é racial e não apenas económica” (p. 336).

Impérios podem (e devem) acabar; a natureza humana, essa, continua sempre…