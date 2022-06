Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vários trabalhadores que estavam a montar as estruturas do festival O Son do Camiño, em Santiago de Compostela, Espanha, ficaram sob um dos palcos que caiu.

De acordo com o El País, cerca de 20 trabalhadores continuam debaixo da estrutura. Há ambulâncias no local e decorrem neste momento as operações de socorro. Não se sabe em que condição se encontram os trabalhadores que ficaram presos debaixo da estrutura metálica.