No seu discurso diário, o Presidente da Ucrânia disse, esta quinta-feira, não haver alterações significativas na linha da frente de combate e revelou que as cidades de Severodonetsk, Lysychansk, assim como outras na zona de Donbas, continuam a aguentar-se, mesmo sendo consideradas alvos importantes pelos invasores.

Zelensky saudou o regresso das televisões à emissão em Kharkiv, depois do bombardeamento na véspera. E afirmou haver desenvolvimentos positivos na região, uma vez que as forças ucranianas estão a avançar na região, reconquistando território. Também disse que mantém a defesa na direção de Mykolaiv.

Em jeito de resumo, o presidente Zelensky, referiu ainda que esta quinta-feira falou ao telefone com o Presidente francês Emmanuele Macron. Discutiram o apoio à defesa da Ucrânia e sobre aquilo a que Zelensky chamou de “perspetiva europeia da Ucrânia”, referindo-se à candidatura de adesão à União Europeia, que terá desenvolvimentos ainda neste mês de junho. Falou também com o Primeiro Ministro de Montenegro e ainda se dirigiu aos participantes de uma reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) por vídeochamada.

A maior parte do discurso foi dedicada à atividade nacional. O Presidente da Ucrânia disse ainda que se reuniu com oficiais do governo para discutir economia, negócios e empregos. “Discutimos ações a três níveis: o que precisa ser feito agora, o que podemos fazer no futuro próximo, não importa quão difícil seja, e o que vamos, definitivamente, fazer depois da guerra.” No primeiro caso, vão ser distribuídos apoios a pequenos e médios negócios. No segundo, aponta-se ao desenvolvimento da segurança nacional. No terceiro caso, a preocupação é a recuperação do tecido industrial e conseguir atrair investimento.