O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e seu o homólogo francês, Emmanuel Macron, discutiram esta quinta-feira a ajuda militar da França à Ucrânia, incluindo a entrega de “armas pesadas”, e a candidatura de Kiev à União Europeia (UE).

Zelesnky divulgou na rede social Twitter que informou Macron sobre a “situação na frente” de combate contra as forças russas.

Had another phone conversation with ???????? President @EmmanuelMacron. Informed about the situation on the front. Discussed further defense support for ???????? and work on security guarantees. Special attention was paid to Ukraine's path to the #EU, we are coordinating steps.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022