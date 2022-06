Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A China mantém uma política “zero casos”, numa tentativa de erradicar a doença, e, sempre que são detetadas novas infeções, as cidades implementam um esquema de testagem em massa. Esta sexta-feira, dez dias depois do alívio das restrições, em que acabou o confinamento obrigatório de 25 milhões de pessoas, Shangai voltou a identificar seis novos casos de Covid-19 e este sábado e domingo a população está a ser testada.

Aliás, em dez dias, avança o jornal Le Monde, as autoridades de saúde registaram 32 novos casos. Tendo em conta os objetivos que a China pretende alcançar, este número de novas infeções é suficiente para fazer soar os alarmes, até porque, até esta sexta-feira, a cidade de Shangai ainda não tinha completado o processo de desconfinamento em todas as regiões — cerca de 190 mil pessoas estavam confinadas e 4.5 milhões em zonas controladas.

Além de Shangai, também Pequim, a capital da China, está a registar um aumento do número de casos. De acordo com a Reuters, foi identificado um surto num bar, de onde resultaram 61 infeções. Em Pequim, algumas medidas restritivas voltaram a ser aplicadas esta semana e foram encerrados vários locais de entretenimento.

“O surto recente é de natureza explosiva”, disse Xu Heijan, porta-voz do município de Pequim. Só este sábado, Pequim contou mais 46 novos casos e, por isso, todas as atividades desportivas direcionadas para os mais jovens serão encerradas a partir de domingo.

A medida de testagem em massa, para que possam ser identificadas as cadeias de transmissão, está, no entanto, a custar milhões de euros. Os gastos com os testes chegam neste momento a ser superior a outros gastos referentes à saúde da população.

Por exemplo, em Pequim é necessário apresentar um teste negativo, feito com um máximo de 72 horas, para entrar em supermercados, transportes públicos ou restaurantes.