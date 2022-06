Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em auto-estrada e na maioria das vias rápidas, os condutores deslocam-se mais depressa, o que é uma vantagem. Mas essa vantagem pode tornar-se um problema, na medida em que os condutores também “relaxam” mais ao volante. Susan Norberg, uma mãe de 42 anos, viajava em companhia da sua filha de 12 anos numa pick-up Chevrolet Silverado. A Chevy parou na Interstate I-35, que sobe do México até ao Minnesota, quase na fronteira com o Canadá, e foi então que tudo aconteceu.

As avarias e os acidentes acontecem quando menos se espera e a Silverado foi vítima de um deles, o que a levou a parar no meio de uma auto-estrada com bastante movimento, inclusivamente de veículos pesados. Além de proibido, parar numa auto-estrada é algo impensável, perigoso e a evitar a todo o custo. O ideal é tentar deslocar o veículo até à berma, aproveitando o balanço ou, no limite, o motor de arranque, se o motor de combustão deixar de funcionar e a caixa o permitir. Caso tudo corra mal, ligue os quatro piscas e abandone a viatura, refugiando-se na berma e tentando avisar os outros veículos para o risco de acidente.

De acordo com o Star Tribune, a condutora teve o azar de atropelar um veado que se atravessou à sua frente e o embate fez disparar os airbags, tapando-lhe a visão e levando o veículo a entrar em modo de segurança, impedindo-o de se movimentar, uma vez que já estava parado. Os primeiros automóveis ainda conseguiram evitar a pick-up, mas um camião preto nem parece ter-se apercebido da Chevy parada. E o impacto foi brutal, como seria de esperar face à velocidade e à diferença de peso entre os dois veículos envolvidos.

A polícia do Minnesota aconselha que o condutor e ocupantes não devem abandonar o veículo incapacitado e permanecer a bordo, dado o risco de se deslocarem a pé em plena auto-estrada, nem que seja para correr rumo à segurança. Mas o que salvou a vida da mãe e filha envolvidas neste acidente foi terem abandonado a pick-up assim que puderam. O embate fez a pick-up rodopiar, com a deformação da traseira a provocar uma explosão seguida de incêndio, que devorou o veículo instantaneamente. Felizmente, mãe e filha estavam a salvo.