Em setembro do ano passado, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália apresentavam a parceria Aukus que visava dotar Camberra de uma nova frota de submarinos movidos a energia nuclear. Só que pelo meio apanhou a França que viu, com esta aliança, o seu acordo de fornecimento de submarinos de fabrico franceses afundar-se. Era um contrato de 56 mil milhões de euros, firmado com a Austrália, para 50 anos.

Agora, França e Austrália chegam a acordo para o ressarcimento francês. O novo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciou este sábado que a companhia francesa Naval Group aceitou “um justo e equilibrado acordo” de 555 milhões de euros para pôr fim ao contrato.

“Permite-nos virar a página nas nossas relações bilaterais com a Austrália e olhar para o futuro”, comendou o ministro da Defesa de França, Sebastien Lecornu, citado pela AFP.

Anthony Albanese deve, em breve, viajar até França para selar o fim desta disputa.