A Iniciativa Liberal e a Câmara Municipal de Braga estão preocupadas com as restrições vividas no Hospital de Braga que anunciou o encerramento do serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia durante 24 horas, a partir das 8h deste domingo.

O deputado da Iniciativa Liberal eleito pelo círculo de Braga, Rui Rocha, e os núcleos territoriais do partido dos distritos de Braga e de Viana do Castelo manifestaram em comunicado uma “profunda apreensão com a sucessão de notícias que apontam para uma degradação acentuada dos serviços prestados às populações pelo Hospital de Braga”.

São recorrentes os relatos de longuíssimos tempos de espera nas urgências e de incapacidade de esta estrutura hospitalar (que funciona como unidade de diferenciação para vários concelhos de todo o Minho em algumas especialidades) prestar um serviço adequado às populações que devia servir”, lê-se.

Já durante o mês de maio, lembra a Iniciativa Liberal, a Administração do hospital reconheceu a incapacidade de evoluir devido a diversos constrangimentos. “Toda esta situação insere-se num contexto geral de degradação dos serviços públicos, por manifesta incapacidade de gestão do Governo, com particular gravidade no setor da saúde, sendo recorrentes nos últimos dias os relatos de grandes perturbações no funcionamento em hospitais como o de Setúbal, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Leiria, Faro ou Penafiel, só para indicar alguns exemplos”, acusa o partido.

O deputado da Iniciativa Liberal de Braga e os núcleos territoriais do partido dos distritos de Braga e de Viana do Castelo acompanham assim a iniciativa do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal que requereu, com carácter de urgência, na sexta-feira, a audição da ministra da Saúde no Parlamento. Um pedido também já feito este sábado pelo Chega.

Também a Câmara Municipal de Braga considerou “extremamente preocupante” o fecho da urgência de obstetrícia do hospital local por 24 horas, exigindo a resolução permanente deste problema.

Considera-se, pois, extremamente preocupante o episódio a que se assiste de um anúncio de encerramento, ainda que temporário, como se espera, de um serviço de vital importância para toda a população”, refere a autarquia, em comunicado.

O Hospital de Braga funcionava até 2019 num modelo de parceria público-privada (PPP). O município indica que o Hospital de Braga serve, atualmente, uma área direta de cerca de 300.000 utentes.