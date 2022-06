Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com quase 40 anos de existência, a Virgin Atlantic, a transportadora aérea fundada em 1984 pelo empresário e multimilionário britânico Richard Branson, provavelmente nunca passou por um período financeiramente tão complicado como o da pandemia do novo coronavírus.

Branson, que tem evitado falar sobre como a Covid-19 afetou os seus negócios, abordou o tema numa entrevista exclusiva ao The Telegraph, concedida a propósito do voo inaugural da Virgin Atlantic entre Londres e Austin, no estado norte-americano do Texas, a primeira nova rota da transportadora nos Estados Unidos da América desde 2017.

“Passei 50 anos a construir um negócio e de repente pensei, ‘Cristo, o que é que valem esses 50 anos?’ Passei que tudo se ia desmoronar”, confessou o empresário ao jornal britânico.

“Estávamos no negócio dos cruzeiros. No negócio das transportadoras aéreas. No negócio dos clubes de fitness. No negócio dos hotéis. Achei que tinha sido bastante inteligente ao diversificar, mas tive de vender 85% das minhas ações da Virgin Galatic [uma empresa de transporte espacial criada em 2004] para manter tudo nos eixos.”

Com a continuação da pandemia e a intensificação da crise financeira gerada por esta, que afetou como nunca o negócio das transportadoras aéreas, Branson chegou a oferecer a sua ilha privada nas Caraíbas para ser hipotecada.

A certa altura, o presidente-executivo da empresa decidiu escrever uma carta ao Governo do Reino Unido explicando a importância de auxiliar financeiramente a Virgin Atlantic, uma iniciativa que foi decidida sem que Branson fosse informado e que não foi bem vista pelos britânicos.

“Não estávamos à procura de uma caixa de esmolas para a Virgin Atlantic”, afirmou o multimilionário, confessando que devia ter deixado e empresa “em duas ou três ocasiões”, sendo a pandemia do coronavírus uma delas. “Mas era algo que sentia que o público ficaria muito triste por ver desaparecer”, explicou.

Branson, que manteve um diário durante o período, vai lançar uma nova edição das suas memórias, Losing My Virginity, publicadas em 2011, no final deste ano, com uma secção sobre os meses mais difíceis da pandemia.