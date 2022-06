Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A competição automóvel mais popular do mundo, as 24 Horas de Le Mans, vai regressar no próximo ano, mas na grelha de partida vai estar mais um Hypercar capaz de se bater pela vitória. E logo em representação da mais reputada marca do mercado, a Ferrari. O construtor italiano vai voltar, em 2023, à prova que já venceu em oito ocasiões.

Ainda não há pormenores sobre o modelo e, muito menos, especificações técnicas. Mas a marca do Cavallino Rampante anunciou que se vai fazer representar com um Hypercar, a categoria que se pode bater pela vitória. Isto significa que será uma mecânica híbrida, em que o motor principal a combustão recebe ajuda de uma unidade eléctrica alimentada por uma bateria, que por sua vez recarrega sempre que o piloto desacelera ou trava. Um pouco à semelhança da tecnologia que a Ferrari está a utilizar nos seus modelos de estrada.

A primeira vitória em Le Mans do construtor fundado por Enzo Ferrari aconteceu em 1949, quando um Ferrari 166 MM se sagrou vencedor da reputada maratona. Em 1958 surgiu o segundo sucesso no circuito de La Sarthe, pela mão do Ferrari 250 TR, a que se seguiu a vitória em 1960, que se repetiria ininterruptamente até 1965. Foram oito anos a triunfar, seis dos quais de forma consecutiva.

A Ferrari regressa às 24 Horas de Le Mans para tentar vencer, mas igualmente para provar que até nos veículos electrificados a sua tecnologia funciona na perfeição. Vai ter de enfrentar a Toyota, que dominou as quatro últimas edições, além da Peugeot, também ela uma ex-vencedora, que regressará à prova em 2023.

Veja em baixo a última volta das 24 Horas de Le Mans de 1965, que a Ferrari venceu com um 250 LM.