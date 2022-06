Há 30 anos que queria ver os Pavement ao vivo. Finalmente consegui

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Isto não será uma grande novidade – não será, como se diz agora, breaking news – mas as pessoas mudam. O que as define, o que desejam aos 18 não é o mesmo com que sonham durante os vintes ou os trintas ou os quarentas. Algures durante o caminho, o jovem inocente que lê poesia começa a pensar em crédito à habitação, troca as camisas floridas pelo faTo e gravata, vende a alma a uma grande corporação em troco de um cheque que lhe permita ter férias sossegadas com os filhos.

Aos 17 anos – a título de exemplo e de forma meramente indicativa – o meu grande sonho era ver os Pavement ao vivo. Não tinha amigos que fossem propriamente fãs – as pessoas com que me dava haviam ficado presas ao grunge dos Smashing Pumpkins, dos Stone Temple Pilots e afins enquanto eu descobria os Stereolab e os Yo La Tengo e os Pavement. Aos 46 – a título de exemplo e de forma meramente indicativa – o meu grande sonho era (e aqui impunham-se umas reticências à jornal desportivo) ver os Pavement ao vivo.

Em boa verdade, nos 29 anos subsequentes à edição de Slanted & Enchanted, o disco de estreia dos Pavement, não fiz muitos amigos que enlouquecessem às primeiras notas de “Grave Architecture”, não tive namoradas que ficassem histéricas com os dedilhados de “Cut your hair” – têm sido 29 longos e solitários anos, em que fui vendo o culto ao redor dos Pavement aumentar sem que eu conhecesse mais que um ou dois fãs da banda.

Em 1999, depois de Terror Twilight, o grupo liderado por Stephen Malkmus deu por encerradas as suas atividades e, órfão do meu indie-rock preferido, fui vaguear por outras paragens: a country, os girl-groups, a discografia completa de Fela Kuti (o que me terá ocupado 28 destes 29 anos), todo o tipo de eletrónica, de hip-hop, highlife do Gana, marrabentas – não me posso queixar: foram 29 anos a passear musicalmente pelo globo e a descobrir que há muito mais ao cimo da Terra que o indie-rock com que cresci.

Ali por 2010, quando os Pavement se reuniram pela primeira vez para uma digressão, pensei ir – mas o dinheiro manda e na altura não havia dinheiro. De modo que esta sexta-feira, à medida que se aproximava a hora do concerto no NOS Primavera Sound, apercebi-me da ironia: passei uma vida sem ter com quem partilhar os Pavement, eles sempre a ficarem mais populares à medida que o tempo passava e eu sem conhecer fãs, verdadeiros fãs, dos que conhecessem todas as letras de todas as canções, mesmo dos lados B, passei uma vida sem ter com quem partilhar os Pavement e ia vê-los finalmente, velho e já sem ser cool, mas tendo ao lado o meu puto de 12 anos. E decidi: vamos vê-los na primeira fila.