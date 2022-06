Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 108.º dia de conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passaram 108 dias desde que começou a invasão russa da Ucrânia. O exército invasor concentra atualmente os seus esforços na região de Luhansk, com combates intensos a serem registados na cidade de Severodonetsk, provavelmente com perdas significativas dos dois lados, de acordo com a informação divulgada este sábado pelo Ministério da Defesa britânico.

Ainda segundo a inteligência britânica, as forças russas têm estado a utilizar mísseis fabricados nos anos 60, altamente imprecisos quando usados em ataques terrestres, devido a escassez de armamento mais moderno e de maior precisão.

Joe Biden afirmou na sexta-feira que o homólogo ucraniano não quis ouvir os alertas norte-americanos sobre uma possível invasão russa. Falando numa angariação de fundos em Los Angeles, o Presidente dos Estados Unidos da América afirmou que muitas pensaram que estava a exagerar em relação à situação da Ucrânia, quando era óbvio que Putin se estava a dirigir para a fronteira.

