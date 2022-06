Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Salvador Acácio Caetano era o filho do meio do fundador da empresa que trouxe nos anos de 1970 a Toyota para Portugal, avançou o jornal Público.

Tinha 67 anos e estava na administração da Salvador Caetano e noutras subsidiárias como a Toyota Caetano.

Quando em 2010 Salvador Caetano (que viria a morrer em 2011 com 85 anos) anunciou a venda e doação aos filhos da sua participação no grupo, Salvador Acácio, o seu filho do meio, ficou com 30% do grupo que detém a Toyota Caetano, presidida pelo cunhado José Ramos e que está cotada em bolsa.

A divisão tinha acontecido com Salvador Acácio e a irmã Maria Angelina a ficarem nesta área do negócio automóvel, enquanto a irmã mais nova — Ana Maria — ficaria com outros negócios.

Salvador Acácio, licenciado em engenharia, esteve grande parte da sua carreira ligado à Baviera, o importador nacional da BMW. Era casado e nasceu a 30 de janeiro de 1955 em Vila Nova de Gaia.