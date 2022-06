Os voos no Aeroporto Internacional de Damasco, que sofreu graves danos após um ataque israelita, estão suspensos até novo aviso, esperando a conclusão dos trabalhos de reparação que começaram hoje. Antes do amanhecer de sexta-feira, a força aérea israelita bombardeou o aeroporto localizado no sul da capital síria, danificando prédios e colocando as pistas fora de serviço.

“A aviação civil e empresas nacionais competentes estão a trabalhar (…) para reparar os danos significativos”, disse o ministério dos Transportes da Síria em comunicado, acrescentando que o tráfego aéreo, suspenso na sexta-feira, será retomado assim que os trabalhos forem concluídos e a segurança aeroportuária estiver garantida.

Esta não é a primeira vez que o aeroporto de Damasco é alvo de Israel, mas a suspensão de voos é rara.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma pista de aterragem foi danificada e desativada em 2021 após um ataque israelita contra depósitos pertencentes a milícias pró-iranianas perto do aeroporto.

Em 20 de maio, mísseis terra-terra israelitas mataram pelo menos três oficiais sírios perto de Damasco, segundo o OSDH. Um incêndio eclodiu perto do aeroporto após o ataque, onde ambulâncias foram vistas a deslocar-se para o local dos ataques, segundo a mesma fonte.

Segundo a Organização Não-Governamental, o ataque de sexta-feira atingiu a única pista ainda em serviço do aeroporto, bem como vários edifícios adjacentes.

“A pista de pouso, a torre de controlo, três hangares, depósitos e salas de receção foram seriamente danificados pelos ataques israelitas”, disse o OSDH, que possui uma vasta rede de fontes na Síria.