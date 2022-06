Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As eleições brasileiras estão marcadas para outubro e Bolsonaro já começou a maratona de conversas com presidentes e ex-presidentes de outros países. Primeiro, o atual presidente do Brasil falou com o presidente norte americano Joe Biden, numa reunião que aconteceu esta sexta-feira, e agora pretende falar com Trump, o seu antecessor.

Conversei com ele esta semana. Convidei, como sempre. Ele quer, dois meses antes das eleições, encontrar-se comigo, aqui (nos Estados Unidos) ou lá (no Brasil)”, adiantou o atual presidente do Brasil.

Bolsonaro está este fim de semana nos Estados Unidos, em Orlando, a propósito da inauguração de um consulado brasileiro, mas deverá regressar ao Brasil ainda este sábado, adianta o jornal A Folha de S. Paulo. Foi por isso, aliás, que o Presidente do Brasil disse que não iria reunir com Donald Trump, porque não era esse o objetivo da sua deslocação. Além da inauguração, Bolsonaro ainda visitou uma igreja evangélica.

Apesar de admitir agora uma conversa com Trump — e de ter apoiado a sua candidatura nas últimas eleições norte-americanas –, Bolsonaro tinha dito esta semana, na quinta-feira, que “o presidente agora é Joe Biden”. “É como ele que eu converso, ele é o presidente e não se discute mais esse assunto”, acrescentou.

No seu encontro com Biden, o presidente brasileiro prometeu “respeitar a democracia”, de acordo com o conteúdo da conversa que foi divulgado pela Casa Branca, através de comunicado.

Queremos ter eleições honestas, limpas, transparentes, auditadas e confiáveis para que não existam dúvidas depois das eleições. E tenho a certeza que as eleições serão realizadas dentro desse espírito democrático”, disse Bolsonaro.

Já do lado de Joe Biden, foi Kristina Rolases, porta-voz do departamento do Estado, que adiantou que o Presidente norte-americano espera que Bolsonaro cumpra o prometido. “Na reunião, o próprio presidente Bolsonaro disse que respeita a democracia, que vai respeitar o resultado. Vamos levar a sério estas palavras ditas.”