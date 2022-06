A administração da Docapesca disse hoje que a greve de 9, 11 e 13 de junho teve uma adesão global inferior a 40% e acrescentou que a maioria das lotas nacionais funcionou com “total normalidade”.

“Concluído o terceiro dia da greve convocada pelo sindicato afeto à CGTP, confirma-se que a maioria das lotas explorados diretamente pela Docapesca manteve o seu normal funcionamento, no decorrer dos três dias de greve, verificou-se que o nível global de adesão à greve por parte dos trabalhadores da empresa não ultrapassou os 37%”, lê-se no comunicado enviado à Lusa.

Os números apresentados pela Docapesca, a empresa pública responsável pela gestão dos portos de pesca, contrariam os valores avançados por um sindicato que representa o setor, que tinha apontado para uma adesão a rondar os 80%.

“De acordo com o sistema de registo automático de assiduidade da empresa, foi no dia 9 de junho que se registou maior adesão, tendo a percentagem de trabalhadores em greve durante o dia de hoje, sido de apenas 35%”, lê-se no comunicado.

A nota acrescenta que “durante este período, a maioria das lotas explorados diretamente pela Docapesca funcionou com total normalidade, verificando-se que a nível nacional, o único estabelecimento que se manteve encerrado durante os três dias de greve foi a lota de Sagres”.

Lembrando os “mecanismos de funcionamento simplificado, para assim manter ativa a cadeia de abastecimento de pescado fresco ao país e garantir a disponibilidade do serviço público prestado pela empresa ao setor económico da pesca” adotados, a empresa agradece ainda o “nível de profissionalismo dos seus trabalhadores”.

A greve dos trabalhadores da Docapesca encerrou 13 das 16 lotas, com uma adesão de 80%, tinha indicado hoje à tarde à Lusa um sindicato que representa o setor, não descartando a possibilidade de recorrer a uma nova paralisação.

“Das 16 lotas, por enquanto, só três conseguiram fazer leilão. A adesão ronda os 80%”, adiantou Joaquim Gomes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (Simamevip), ressalvando que a greve decorre até ao fim do dia.

De acordo com a estrutura sindical, apenas as lotas de Sesimbra, Sines e Quarteira conseguiram fazer leilão.

Joaquim Gomes disse ainda que, até ao momento, o sindicato não recebeu qualquer resposta por parte da Docapesca às reivindicações dos trabalhadores, não descartando, por isso, a possibilidade de recorrer a uma nova greve.

“Vamos reunir e esperar para ver o que a empresa diz. Se não tivermos respostas, em princípio, vamos avançar com um novo aviso de greve”, concluiu.