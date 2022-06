Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Portugal, apenas se conhece o preço da versão comercial ID. Buzz Cargo e o referente à versão de lançamento, o ID. Buzz First Edition, o primeiro proposto por 57.195€ (46.500€ + IVA) e o segundo por 66.500€. Mas nos maiores mercados europeus já foi anunciado o valor de comercialização para a versão de passageiros mais acessível. O preço não surpreende, mas já o mesmo não acontece em relação à estética desta versão do modelo.

Em Espanha, por exemplo, o ID. Buzz mais barato é proposto por 61.480€, curiosamente não muito longe dos 66.500€ praticados em Portugal pela versão First Edition. Sendo que há que ter em conta a diferença entre o IVA português e o espanhol, que é de 23% cá e 21% do outro lado da fronteira.

Todos os ID. Buzz de momento disponíveis montam um motor de 204 cv no eixo traseiro, alimentado por uma bateria com 77 kWh úteis e 82 kWh totais. Isto permite-lhe uma autonomia de 418 km entre recargas, segundo o sistema europeu WLTP. Este valor converte o furgão da VW num dos modelos eléctricos com maior autonomia, embora esteja longe de exibir a bateria com maior capacidade, o que confirma a vantagem de ser o único (por agora) que recorre a uma plataforma específica, a MEB, que também é utilizada nos ID. 3, ID. 4 e ID. 5, além de em modelos da Audi, Cupra e Skoda.

O problema desta versão de acesso à gama do ID. Buzz reside nos seus acabamentos mais simples que, entre outras características, perdem a pintura a duas cores. A questão que estas imagens vêm tornar evidente é que o Pão de Forma eléctrico necessita dessa pintura a dois tons para poder reivindicar com êxito o estatuto de sucessor do furgão hippie dos anos 60, uma vez que pintado só de Branco Candy, como o ID. Buzz de base surge na foto, parece apenas mais um furgão.