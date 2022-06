Um homem morreu nesta terça-feira eletrocutado, num acidente com um corta-relva, na freguesia do Seixo, no concelho de Mira, disse fonte da GNR de Coimbra à agência Lusa.

O alerta foi dado às 10h55. De acordo com a fonte, o homem, de nacionalidade francesa, com 65 anos, “estava a cortar relva e o fio não estava em condições de segurança”.

“Terá sido eletrocutado”, adiantou fonte da GNR de Coimbra. Segundo os Bombeiros Voluntários de Mira, o homem encontrava-se no jardim e as manobras de reanimação não foram bem-sucedidas.

O óbito foi declarado no local pelos tripulantes da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Figueira da Foz.