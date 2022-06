A agência de rating Moody’s reviu esta terça-feira em alta a notação do BCP, colocando a dívida do banco num nível de investimento e retirando-a do “lixo”, com perspetiva estável, indicou a instituição em comunicado ao mercado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP informou que “a agência de notação financeira Moody’s, no âmbito da sua revisão regular, atribuiu notação de ‘Investment Grade’ [nível de investimento] ao rating da dívida sénior unsecured [não garantida] do BCP, que passou de Ba1/Prime-2 para Baa3/Prime-2″.

Esta melhoria reflete “a redução do stock de Non-performing assets (NPA) [ativos problemáticos] e a melhoria dos níveis de capitalização nos últimos anos“, refere o banco liderado por Miguel Maya.

Além disso, a revisão reflete “a melhoria da rendibilidade doméstica, que permite compensar o impacto das provisões para o risco legal na Polónia, bem como o plano de funding do banco em execução tendo em vista o cumprimento com o requisito mínimo de fundos próprios e de passivos elegíveis final (“MREL” ou “Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities”), incluindo o requisito Combinado de Reservas (“CBR” ou “Combined Buffer Requirement”), a partir de 1 de janeiro de 2024″.

Paralelamente, “a agência de rating reafirmou o Baseline Credit Assessment (BCA) do Banco e o BCA Ajustado em ba2; os ratings de depósito em Baa2/Prime-2, o rating da dívida sénior não preferencial em (P)Ba2; o rating da dívida subordinada não perpétua em (P)Ba3; e a notação de rating para as ações preferenciais em B2(hyb)”, referiu. O BCA ajustado mede a probabilidade de um banco precisar de apoio em caso de incumprimento.

Além disso, o outlook (perspetiva) “dos ratings de longo prazo para os depósitos e para a dívida sénior unsecured mantém-se estável, refletindo a perspetiva da Moody’s de que a qualidade de crédito do banco se mantenha estável ao longo do horizonte de análise”, rematou.