O universo Minecraft, que é considerado um dos videojogos mais populares do mundo, vai expandir-se em 2023 com o Minecraft Legends. O anúncio foi feito este domingo no evento da Xbox e Bethesda, onde foram reveladas as novidades para o próximo ano.

O novo videojogo, que ficará disponível para PlayStation 5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e computadores, promete uma experiência “familiar”, mas “nova”, misturando ação e estratégia para os jogadores, avança o site Cnet. Os estúdios Mojang, da Microsoft, em parceira com o Xbox Game Studios e a Blackbird Interactive são os responsáveis pela criação do Minecraft Legends.

No trailer do videojogo, partilhado no YouTube, é revelado que os jogadores vão explorar o mundo Minecraft, enquanto este está a ser invadido por uma força maligna e terão de criar alianças para se protegerem da ameaça. “Explora uma ilha misteriosa, cheia de vida diversificada, com biomas exuberantes e recursos ricos. Mas este paraíso está à beira da destruição. Os piglins chegaram”, pode ler-se na descrição do vídeo partilhado pelo Minecraft.

Minecraft Legends leva os jogadores ao universo Minecraft de uma maneira divertida e única, enquanto eles lideram os seus aliados em batalhas heróicas para defender o Overworld”, refere a XBox em comunicado.

O Minecraft original foi lançado em 2011 e é um jogo constituído por blocos, do estilo Lego, cujo objetivo é a sua manipulação, de modo a criar construções que permitem ao jogador explorar o cenário e sobreviver — enquanto lutam ocasionalmente contra criatura parecidas com zombies.

E numa altura em que se aproxima o lançamento do novo videojogo deste universo, descrito como sendo mais focado em estratégia e luta, o Cnet recorda que alguns jogos criados para a expansão do mundo Minecraft, por exemplo o Minecraft Dungeons — videojogo de ação e aventura lançado há dois anos — têm recebido várias críticas negativas e não têm tido tanto sucesso como o original.