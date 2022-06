A Câmara de Sintra assinou esta terça-feira protocolos com diversas entidades para a instalação no concelho de um sistema que permitirá detetar precocemente colunas de fumo, no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, revelou a autarquia.

Numa nota, a Câmara Municipal de Sintra destaca que os protocolos, no valor global de 50.000 euros, vão apoiar “a defesa dos povoamentos florestais do concelho através da manutenção dos postos de vigia e apoio ao trabalho desenvolvido no combate a incêndios, como é o caso da deteção precoce de colunas de fumo”.

Os postos de vigia estão localizados na Pedra Amarela, Nafarros, Alcoitão e Belas, junto a perímetros florestais do concelho, permitindo a vigilância de todo o território, revela a Câmara Municipal.

Com estas medidas, Sintra pretende conseguir detetar e combater incêndios na sua fase inicial, sendo a vigilância mantida por toda a época estival tendo em conta indicadores variáveis como o clima. Além da preservação da fauna e flora existente, pretende-se também a segurança das populações locais e do património existente”, acrescenta a autarquia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os protocolos foram assinados entre a câmara e a Parques de Sintra — Monte da Lua, a Planbelas — Sociedade Imobiliárias, a Guarda Nacional Republicana e Associações Humanitárias de Bombeiros de Belas, Almoçageme, Colares, S. Pedro de Sintra e Sintra.

Citado na nota, o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, destaca o “território vasto e de características únicas” do concelho, que abrange as Serras de Sintra e da Carregueira, entre outros espaços florestais e rurais, que merecem “especial atenção” na prevenção de fogos florestais.