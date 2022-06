O tenista suíço Stanislas Wawrinka recebeu um “wild card” para o quadro principal de Wimbledon, anunciaram nesta terça-feira os organizadores do único torneio do “Grand Slam” que não consta no palmarés do antigo número três mundial.

Um dos grandes nomes do ténis na última década, o suíço, que ocupa atualmente o 290.º posto da hierarquia ATP, recebeu um convite da organização para regressar à relva do All England Club, onde nunca passou dos quartos de final (2014 e 2015).

Aos 37 anos, Wawrinka está a tentar voltar ao seu melhor nível, depois de ter estado quase um ano afastado dos “courts” — entre março de 2021 e março deste ano –, devido a duas cirurgias para debelar uma grave lesão no pé esquerdo.

No currículo do antigo número três mundial constam 16 títulos, entre os quais três “Grand Slams”: o Open da Austrália (2014), Roland Garros (2015) e o Open dos Estados Unidos (2016).

O popular suíço conquistou ainda, ao lado de Roger Federer, o ouro olímpico de pares masculinos em Pequim2008.

Entre os convites “distribuídos” pela organização do “major” londrino, o único disputado em relva, está o do neerlandês Tim Van Rijthoven, que no domingo surpreendeu o novo líder do “ranking” mundial, o russo Daniil Medvedev, e conquistou o título na relva de ‘s-Hertogenbosch.