Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente da Ucrânia, já respondeu ao antigo Presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, Dmitri Medvedev, com uma publicação nas redes sociais onde ataca o caráter do antigo governante russo.

Esta quarta-feira, Medvedev disse que o país liderado por Zelensky pode deixar de existir nos próximos dois anos, ridicularizando as negociações de Kiev com os Estados Unidos, com o objetivo de garantir o fornecimento de gás para o próximo inverno.

O aliado de Putin é “um homem pequeno com grandes inseguranças”, caraterizou Mykhailo Podolyak no Twitter.

If ???????? imperialism had a face, it would be #Medvedev. A small man with huge insecurities, who sprinkles poison towards Ukraine or threatens the world as the only way to assert oneself. ???????? was, is and will be. The question is where would Dmitry Medvedev be in two years.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022