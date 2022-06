Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A fase final do Campeonato Nacional Sub-17 nem começou da melhor forma para o Sporting, que no início das dez jornadas que tinha pela frente venceu em Vila do Conde o Rio Ave por 2-1 com dois golos marcados nos últimos cinco minutos. A partir daí, a equipa abriu o livro: 3-0 ao Belenenses, 6-1 em Braga, 3-1 frente ao Benfica, 4-0 fora com o FC Porto. O título parecia inevitável e ficou carimbado esta quarta-feira.

Na receção ao Sp. Braga, segundo classificado a quatro pontos da formação verde e branca à entrada para a oitava ronda da fase final após as vitórias diante de Benfica (3-2 fora) e FC Porto (2-1 em casa), o Sporting venceu em Alcochete por 2-0 com golos de Guilherme Santos (21′) e Vivaldo Semedo (55′) e chegou aos 22 pontos, mais sete do que os minhotos com apenas duas jornadas por disputar. Os leões reforçaram ainda o estatuto de melhor ataque (25 golos marcados) e defesa menos batida (três golos consentidos).

Com este triunfo, o conjunto verde e branco quebrou uma série de dois títulos consecutivos do Benfica no escalão, somando a 14.ª vitória nos Sub-17 contra 20 do FC Porto e 19 dos encarnados. No plantel comandado por José Gomes estão seis convocados para o último Europeu Sub-17, onde Portugal caiu nas meias-finais frente à França no desempate por grandes penalidades: o guarda-redes Francisco Silva, os defesas João Muniz e Leonardo Barroso, o médio Manuel Mendonça e os avançados Afonso Moreira e Vivaldo Semedo. Além destes marcaram ainda presença na competição Dário Essugo e Rodrigo Ribeiro, jogadores que têm ainda idade de juvenil mas que alinharam em escalões superiores, incluindo a equipa A.

Com este triunfo leonino, e depois da vitória do Benfica no Campeonato Nacional Sub-19 (além do triunfo da Youth League), fica apenas por decidir a competição de iniciados (Sub-15), prova onde os leões estão também na liderança e podem sagrar-se campeões esta quinta-feira caso vençam o V. Guimarães.

